Son Dakika Haberleri: Turgutluspor'da Cüneyt Biçer resmen imzaladı
Son Dakika Spor Haber

Turgutluspor'da Cüneyt Biçer resmen imzaladı

54 dakika önce

Turgutluspor'da teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer getirildi.

Turgutluspor'da Cüneyt Biçer resmen imzaladı, System.String[]
Turgutluspor'da teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer getirildi. Turgutluspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendini 1 yıllığına Turgutlusporlu yapan imzayı atan Biçer ve ekibi Turgutluspor'u hak ettiği yere taşımak için mesai harcayacaklarını ifade etti.

TFF 3. Lig temsilcisi Turgutluspor'da yeni yönetim teknik direktörünü buldu. Kırmızı-siyahlıların yeni teknik patronu Cüneyt Biçer oldu. Irlamaz Tesisleri'nde yapılan imza töreninde yardımcılarıyla birlikte başarı için mesai harcayacaklarını dile getiren Biçer, Turgutluspor'un önemli bir marka olduğunu ifade etti.

İmza töreninde kulüp başkanı Hüseyin Güleç ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Tesislerdeki imza töreni sonrası Cüneyt Biçer ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi'nde bir araya geldi.

Biçer'in yardımcılıklarını Nadir Arıkan, Birand Yaytaş, Muammer Girgin yapacak, kaleci antrenörü olarak da Cem Yılmaz görev yapacak.

İmza töreninde sonra Turgutluspor başarısı için yoğun bir mesai harcayacaklarını dile getiren Cüneyt Biçer yönetim kurulu ile birlikte bir transfer politikası belirleyeceklerini ifade etti. Kulüp başkanı Hüseyin Güleç ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor'un başarısı için yola çıktıklarını ifade ettiler ve Cüneyt Biçer ve ekibine güvendiklerini söylediler. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:33 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutlu, Turgutluspor, Cüneyt Biçer, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF, yeni sezonun Cemil Usta sezonu olduğunu açıkladı Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı Ryan Babel İstanbul'a geldi Bursaspor, Frey'in alacaklarını ödedi! Puan silme ve transfer yasağı cezasından kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 20:27:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutluspor'da Cüneyt Biçer resmen imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]