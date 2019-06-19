Son Dakika Haberleri: Turgutluspor'da Duman gitti
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Turgutluspor'da Duman gitti

37 dakika önce

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman'la yollar resmen ayrıldı.

Turgutluspor'da Duman gitti, System.String[]
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman'la yollar resmen ayrıldı. Başkan Hüseyin Güleç'in bir araya geldiği tecrübeli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşma sağlandığı vurgulandı. Kırmızı-siyahlılarla sözleşmesi devam etmesine rağmen Duman'ın kulübün önünü açmak için ayrılık kararına olumlu yaklaştığı öğrenildi. Geçen sezon Turgutluspor'la 27 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Ege ekibinin en kısa zamanda yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.


- Turgutlu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Duman, Turgutluspor, Spor
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