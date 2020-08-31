Turgutluspor'da görev dağılımı yapıldı
TFF 2. Lig'in yeni takımlarından Turgutluspor'da cuma akşamı yapılan kongrede göreve gelen Taner Kestaneci başkanlığındaki yeni yönetim, görev dağılımını yaptı.
TFF 2. Lig'in yeni takımlarından Turgutluspor'da cuma akşamı yapılan kongrede göreve gelen Taner Kestaneci başkanlığındaki yeni yönetim, görev dağılımını yaptı. Yeni yönetimde Eski Başkan Hüseyin Güleç döneminde asbaşkanlık görevini yürüten Hasan Hüseyin Coşkun basın sözcüsü, yine futbol şube sorumlusu görevini yürüten Fahrettin Solmaz da taraftar sorumlusu oldu. Yönetimde Gökhan Düzkaya ve Ahmet Karadağ asbaşkan, Yiğit İçten genel sekreter, Tolga Seyman futbol şube sorumlusu, Cenk Yoldaş muhasip üye ve Dilek Öner de altyapı sorumlusu görevlerine getirildi.
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