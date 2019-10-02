Turgutluspor'da hayrullah iyileşti
1 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Elazığ Belediyespor maçı öncesi stoper Hayrullah'ın iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:09 Kaynak: DHA
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Elazığ Belediyespor maçı öncesi stoper Hayrullah'ın iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki hafta önceki Esenler Erokspor maçında sakatlanan deneyimli savunmacı takımla çalışmalara başladı. Kocaelispor ve Ağrı 1970 karşılaşmalarında görev alamayan Hayrullah'ın bu hafta şans verilmesi halinde forma giyebileceği kaydedildi. Turgutluspor'da ağrıları süren sağ kanat Güner'in durumu ise belirsizliğini koruyor.
TFF, Suat Arslanboğa ile olan sözleşmesini feshetti Alanyaspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran Cisse paylaşımı! TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir Suat arslanboğa'nın fesihe giden yolu