Turgutluspor'da kaptan takımını sırtladı

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 yıl aradan sonra mücadele eden Turgutluspor, sezon açılışında 1-0'lık galibiyeti kaptanı Mithat Yaşar'la uzatmanın son saniyesinde aldı. Kırmızı-siyahlıların geçen sezon 3'üncü Lig'de elde ettiği Play-Off şampiyonluğuna finalde Karşıyaka'ya attığı golle önemli katkısı olan kaptan Mithat, Kırşehir maçında 90+7'de sahneye çıkarak yine gemisini kurtardı.

Kafa golüyle bitti denilen maçın son anlarında takımına hayat veren Mithat, golün ardından arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı. Golden sonra formadaki armayı öperek basın mensuplarına poz veren Mithat, galibiyeti Turgutluspor'a gönül veren herkese armağan etti. Sezona güzel başladıklarını söyleyen kaptan, sonu da mutlu bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Kırmızı-siyahlıların kadroya 4-5 takviye daha hedeflediği öğrenildi.