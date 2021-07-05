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Turgutluspor'da Kazım Akgün sesleri - Son Dakika

Turgutluspor'da Kazım Akgün sesleri

05.07.2021 12:30
Turgutluspor'da Kazım Akgün sesleri, System.String[]

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetimin, geçen sezonun son bölümünde takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Ercan'la yolları ayırmasının ardından Kazım Akgün ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetimin, geçen sezonun son bölümünde takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Ercan'la yolları ayırmasının ardından Kazım Akgün ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 42 yaşındaki teknik direktör Kazım Akgün'ün son görüşmenin ardından en kısa zamanda Turgutluspor'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Akgün'le hafta içinde sözleşme imzalaması beklenen Turgutluspor'da yönetim transfer çalışmalarına ağırlık verecek.

Kariyerine Manisaspor'da altyapı koordinatörü olarak başlayan Akgün, daha sonra altyapılarda yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. Boluspor, 1920 Maraşspor, Balıkesirspor, Denizlispor ve Eskişehirspor'da da yardımcı antrenör olarak görev yapan Akgün, 2018-2019 sezonunda Manisaspor'un başında teknik direktör olarak 29 maça çıktı. Ardından Ümraniyespor'da yardımcı antrenörlük yapan genç teknik adam, 8 Eylül 2020'de yardımcı antrenör olarak göreve geldiği Boluspor'dan 19 Ekim 2020'de ayrıldı.


Abdullah Ercan, Turgutluspor, Manisaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Kazım Akgün sesleri - Son Dakika Spor


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