Son Dakika Haberleri: Turgutluspor'da Özel Kutlama

Turgutluspor'da Özel Kutlama

34 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Turgutluspor'da futbolcular ve teknik ekip 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu taraftar Ümit Akkuş'u unutmadı.

Turgutluspor'da Özel Kutlama, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Turgutluspor'da futbolcular ve teknik ekip 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu taraftar Ümit Akkuş'u unutmadı.

Kırmızı-siyahlılar, neredeyse hiçbir antrenmanını ve maçını kaçırmayan Turgutluspor sevdalısı Akkuş için tesislerde özel bir kutlama düzenledi. Futbolcular ve teknik direktör Ahmet Duman'ın da katıldığı kutlamada kulüp personelinin hazırladığı pastayı kesen Ümit Akkuş, "Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum" dedi. 

"Down Sendromu konusunda hem kişisel olarak bilinçlenmemiz, hem de toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor" diyen Ahmet Duman, "Bilindiği gibi Down Sendromlu bireylerin eksiği değil, fazlası vardır. Sevgi dolu olan bu çocuklarımız iyi bir eğitimle hayatlarını normal olarak sürdürebilir, iş sahibi bile olabilirler. Biz de hiçbir maçımızı kaçırmayan, kulübüne gönülden bağlı olan Ümit'i böyle bir etkinlikle mutlu etmek istedik. Bu kulübü böylesine karşılıksız sevdiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 

- Turgutlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:14 Kaynak: DHA

Akkuş, Turgutluspor, Spor
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