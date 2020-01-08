Turgutluspor'da parola 3 puan - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutluspor'da parola 3 puan - Son Dakika Spor

Turgutluspor'da parola 3 puan

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla üçüncü sırada bitiren Turgutluspor, grup sonuncusu Fatsa Belediyespor'a konuk olacağı ikinci devrenin ilk maçını kazanıp, maratona moralli başlamak istiyor.

Turgutluspor'da parola 3 puan, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla üçüncü sırada bitiren Turgutluspor, grup sonuncusu Fatsa Belediyespor'a konuk olacağı ikinci devrenin ilk maçını kazanıp, maratona moralli başlamak istiyor. Devre arasında kampa gitmeyip tesislerinde çalışan kırmızı-siyahlı ekip, oynadığı 2 hazırlık karşılaşmasında Somaspor'a 5-2, Ci Group Buca'ya ise 1-0 yenildi. Transfer döneminde Nevşehir Belediyespor'dan forvet Ergun Cengiz'in yanı sıra Buca'dan sol bek Özcan Sertöz, orta saha oyuncusu Cuma Menize ve stoper Doğan Canlı ile 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varan Turgutlu'da Güner, Fadıl ve Yasin'le yollar ayrılmıştı. Fatsa Belediyespor maçında sarı kart cezalısı Mehmet Kuloğlu ile sakat olan Can, Kerem ve Yiğit takımdaki yerlerini alamayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Fatsa, Buca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:55 Kaynak: DHA
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