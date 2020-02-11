Turgutluspor'da şampiyonluk umudu - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutluspor'da şampiyonluk umudu - Son Dakika Spor

Turgutluspor'da şampiyonluk umudu

7 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda zorlu hava şartları altında çıktığı maçta Ağrı 1970'i 1-0 mağlup ederek 38 puana ulaşan zirve takipçisi Turgutluspor, lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 8'e düşürerek şampiyonluk için umutlandı.

Turgutluspor'da şampiyonluk umudu, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda zorlu hava şartları altında çıktığı maçta Ağrı 1970'i 1-0 mağlup ederek 38 puana ulaşan zirve takipçisi Turgutluspor, lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 8'e düşürerek şampiyonluk için umutlandı. Önceki hafta konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenerek rakibinin 10 maçlık galibiyet serisini sonlandıran kırmızı-siyahlılar, liderin bu hafta da sahadan eli boş ayrılmasıyla iki haftada puan farkını 14'ten 8'e indirdi. Yönetim cumartesi günü Turgutlu'da oynanacak Elazığ Belediyespor maçı öncesi taraftarların tribünleri doldurmasını istedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Kocaelispor, Ağrı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, Nihat Özdemir'i istifaya davet etti
Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın kendisini yakmasına "Siyasi manevra" diyen AK Partili isme zehir zemberek sözler: Ahlaksızlık yapma Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında Semih Özsoy ve Alexander Sörloth, PFDK'ya sevk edildi

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:55:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutluspor'da şampiyonluk umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]