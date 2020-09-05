Turgutluspor'da Talha imzaladı

TFF 2'nci Lig'in yeni temsilcilerinden Turgutluspor defans oyuncusu Talha Yazgan'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Hekimoğlu Trabzon forması giyen 28 yaşındaki oyuncu resmi sözleşmeye imza attı. Turgutluspor'da başarılı olacağını belirten deneyimli oyuncu, "Turgutluspor'a gelmekten dolayı çok mutluyum. Bu forma altında şampiynluk yaşayacağım" dedi. Almanya'da Waldhof Mannheim 07 forması giyen Talha, ülkemizde Beylerbeyi, Şanlıurfaspor, Menemenspor ve Hekimoğlu Trabzon'da top koşturdu.

