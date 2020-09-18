Turgutluspor'da yönetim çatırdıyor

Misli.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezona saatler kala üst üste istifalarla sarsıldı. Henüz 28 Ağustos'ta göreve gelen Başkan Taner Kestaneci yönetiminde Taraftar Sorumlusu Fahrettin Solmaz ve Altyapı Sorumlusu Dilek Öner, 1 ay dolmadan görevlerinden istifa etti.

Kırmızı-siyahlılarda 3'üncü Lig'de şampiyon olunan geçen sezonki yönetimde de görev alan iki yönetici, sezon öncesi protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen moral yemeği sonrası istifalarını açıkladı. Turgutluspor'da yönetim, teknik heyet ve oyuncular, Turgutlu protokolünün de katılımıyla akşam yemeğinde bir araya gelirken yemeğin ardından istifalar üst üste geldi.

Fahrettin Solmaz, istifasıyla ilgili açıklamasında, "Taner Kestaneci tarafından görevimin değiştirilmesine rağmen sırf kulübümüz zarar görmesin ve mevki makam ihtiyacı olmayan bir insan olarak verilen görevi kabul ettim. Çünkü ben yola çıktığım insanı yarı yolda bırakmam. Taner Kestaneci, egonun tavan yaptığı ve bir önceki dönemin başarısını hazmedemeyen bir insan. Akşamki yemekte mülki amirlerimizi forma ile onurlandırmamızı ben ve akademisyen olan Dilek Öner hocama layık görmeyen kulüp başkanını esefle kınıyorum. Turgutluspor camiasından özür dileyerek Turgutluspor'daki yönetim kurulu görevimden istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

Dilek Öner ise, "50 yıldır futbolun içinden gelen biri olarak, üst düzey futbolculuk hayatımla başlayıp antrenörlük ve akademisyenlik ile devam ettirdiğim futbolla hiç ayrılmamacasına birbirimize sarıldık. Futbol bazılarının hobisi olabilir ancak benim mesleğim. Tüm meslek hayatım boyunca edindiğim tecrübe ile insanlar mutlu oldukları yerde ve aidiyet duygusunun geliştiği yerlerde başarılı olurlar. Bu duygunun yaşanmadığı yerde ayrılık kaçınılmaz olur. Beni bu göreve layık gören başta Belediye Başkanımız Çetin Akın ve büyük Turgutluspor camiasından özür dileyerek kendi isteğim ve irademle Turgutluspor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Gönlüm her zaman Turgutluspor ile beraber olacak" dedi.

- Turgutlu