Turgutluspor'da Yusuf 3 günde gitti

MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 yıl sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Turgutluspor'un 8 Eylül'de Belediye Başkanı Çetin Akın'ın da katılımıyla düzenlenen törende sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki Yusuf Acer'le sakatlık sorunu gerekçesiyle yollar ayrıldı. Altınordu'da profesyonel olan, geçen sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımlarının kadrosunda yer alıp sakatlık sorunu nedeniyle 5 maçta forma giyebilen Yusuf'un Turgutlu macerası kısa sürdü. Yusuf için Belediye Başkanı Akın'ın da katıldığı imza töreni düzenleyen yeşil-siyahlılar, sağlık raporu olumsuz çıkınca genç futbolcuyla vedalaşmak zorunda kaldı.