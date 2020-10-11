Turgutluspor durdurulamıyor - Son Dakika

Turgutluspor durdurulamıyor

11.10.2020 11:42
Turgutluspor durdurulamıyor, System.String[]

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Elazığspor'u deplasmanda tek golle yenen Turgutluspor 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini perçinledi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Elazığspor'u deplasmanda tek golle yenen Turgutluspor 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini perçinledi. Geçen sezon 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltılarla eleyip 5 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen kırmızı-siyahlılar müthiş bir performansa imza attı. Ege temsilcisi Kırşehir Belediyespor, Mamak Futbol Kulübü ve Elazığspor'u 1-0 yenerken, Pendikspor'u da 2-1'lik skorla geçip 12 puana ulaştı.

Teknik direktör İbrahim Cezayir, zorlu bir deplasmandan kayıpsız döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Takımını kutlayan Cezayir, "Seri galibiyetlerimizi sürdüreceğiz. Oyuncularım her maça kazanmak için çıkıyor ve ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Bu da sonuçlara yansıyor" dedi. Turgutluspor gelecek hafta evinde Bayburt İl Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek.


Turgutluspor, Elazığspor, Karşıyaka, Play Off, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor durdurulamıyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş
İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak         
11:45
'Meyvelerin kraliçesi' olan mini kivinin kilosunu 50 liradan satan çiftçi, siparişlere yetişemiyor 'Meyvelerin kraliçesi' olan mini kivinin kilosunu 50 liradan satan çiftçi, siparişlere yetişemiyor         
11:00
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi         
09:59
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta         
09:20
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 12:04:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutluspor durdurulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei