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Turgutluspor evinde, Nazilli gurbette
6 saat önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kaybederek 5'inci sıraya gerileyen Turgutluspor, yarın evinde Kozanspor'la karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:25 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kaybederek 5'inci sıraya gerileyen Turgutluspor, yarın evinde Kozanspor'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Serdar Akkoçoğlu yönetecek. Kırmızı-siyahlılar, 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek kötü gidişe dur demeye çalışacak.
Karşıyaka'ya 2-0 yenilerek yara alan Fethiyespor ise aynı saatte Erbaaspor'u konuk edecek. 3'üncü Grup'ta lider Nazilli Belediyespor deplasmanda düşme hattındaki Modafenspor'la karşılaşacak. İstanbul Alemdağ Stadı'ndaki bu müsabaka da 13.30'da başlayacak.
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