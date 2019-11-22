Son Dakika Haberleri: Turgutluspor evinde, Nazilli gurbette
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Turgutluspor evinde, Nazilli gurbette

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kaybederek 5'inci sıraya gerileyen Turgutluspor, yarın evinde Kozanspor'la karşı karşıya gelecek.

Turgutluspor evinde, Nazilli gurbette, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kaybederek 5'inci sıraya gerileyen Turgutluspor, yarın evinde Kozanspor'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Serdar Akkoçoğlu yönetecek. Kırmızı-siyahlılar, 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek kötü gidişe dur demeye çalışacak.

Karşıyaka'ya 2-0 yenilerek yara alan Fethiyespor ise aynı saatte Erbaaspor'u konuk edecek. 3'üncü Grup'ta lider Nazilli Belediyespor deplasmanda düşme hattındaki Modafenspor'la karşılaşacak. İstanbul Alemdağ Stadı'ndaki bu müsabaka da 13.30'da başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:25 Kaynak: DHA
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