Turgutluspor evinde oynayacak
27.04.2021 11:51
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pazarspor deplasmanından 2-0 yenik ayrılıp Play-Off'a havlu atan Turutluspor yarın sahasında Sakaryaspor'la kozlarını paylaşacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pazarspor deplasmanından 2-0 yenik ayrılıp Play-Off'a havlu atan Turutluspor yarın sahasında Sakaryaspor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Sefa Yılmaz'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılarda çapraz bağları kopan Muhammet Haşim sezonu kapattı. İlk yarıda liderliğe kadar yükseldiği ligde kalan 3 haftada prestij karşılaşmalarına çıkacak Turgutluspor'un teknik direktörü Abdullah Ercan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Turgutluspor 52 puanla 8'inci sırada bulunuyor.
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