Turgutluspor forvet alacak

TFF 2'nci Lig temsilcisi Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün, "Hücum anlamında eksik bölgelerimiz var. Takviye yapacağız. Görüştüğümüz futbolcular var. Oyuncular Turgutluspor'a gelmek çin istekliler. Biz en doğru isimleri kadromuza katmak için ince eleyip sık dokuyoruz" dedi.

Kadroya kaliteli ve gelecek vaat eden oyuncular kattıklarını ifade eden teknik patron Kazım Akgün, "Yeni sezon öncesi hem bu senenin hem de gelecek senelerin takımını kurmak için takviyeler yaptık. Lig başlamadan 2 ya da 3 transfer yapmayı planlıyoruz. Bu sezon hedefimiz geçen yıldan daha iyisini yapabilmek. Doğru yoldayız. İyi çalışıyoruz ve hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

ANTRENMANDA SEVİMLİ MİSAFİR

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Turgutluspor'un sabah gerçekleştirdiği antrenmanda sahaya davetsiz bir misafir girdi. Futbolcular çalışma öncesi sahaya giren köpekle keyifli dakikalar geçirdi. Sevimli köpek, bir süre oyuncularla oynadıktan sonra sahayı terk etti. Sahada koşan ve kendisini sevdiren sevimli dost, renkli görüntüler oluşturdu.