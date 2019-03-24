Son Dakika Haberleri: Turgutluspor - Gölcükspor: 1-1

Turgutluspor - Gölcükspor: 1-1

1 saat önce

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Burak Gültek (xx), Umut İncili (xx)TURGUTLUSPOR: Cihan (xx) - Kadir (x), Şeyhmus (xxx), Tayfun (xx), Fatih (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 90 Emre), Gökhan (xx), Güner (xxx) (Dk. 88 Salim), Zihni (x), Yusuf (xxx), Melih (xx) (Dk.

Turgutluspor - Gölcükspor: 1-1, System.String[]


STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Burak Gültek (xx), Umut İncili (xx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (xx) - Kadir (x), Şeyhmus (xxx), Tayfun (xx), Fatih (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 90 Emre), Gökhan (xx), Güner (xxx) (Dk. 88 Salim), Zihni (x), Yusuf (xxx), Melih (xx) (Dk. 73 Fatih x)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Mehmet (x) (Dk. 55 Selim x), İbrahim (xx), Onur (xx), Furkan (x) (Dk. 80 Batuhan), Uğur (xx), Rıdvan (x), Ömer Faruk Boz (xx), Ömer Çetinbaş (xx), İsmail (x) (Dk. 76 Aziz x), Sedat (xxx)

GOLLER: Dk. 80 Yusuf (Turgutluspor), Dk. 90+3 (Pen.) Sedat (Gölcükspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Mehmet (Turgutluspor), Sedat, İbrahim, Batuhan, Rıdvan (Gölcükspor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fatsa Belediyespor'u 1-0 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Turgutluspor evinde Gölcükspor'la 90+3. dakikada yediği golle berabere kalarak yarışta ağır yara aldı: 1-1.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 80. dakikasında Yusuf'un golüyle öne geçen kırmızı-siyahlılar uzatma dakikalarında Sedat'ın penaltı golüne engel olamadı. Bu sonuçla puanını 39 yapan kırmızı-siyahlılar 5. sıradaki Yeni Çorumspor'un 5 puan gerisinde kaldı. Gölcükspor ise 32 puana yükselmesine rağmen alt sıralardan uzaklaşamadı. - Turgutlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:29 Kaynak: DHA

Bayram Başkan, Emre Gökhan, Gölcükspor, Turgutluspor, Spor
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