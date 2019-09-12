Turgutluspor gözünü lige çevirdi

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turunda Manisaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek bir üst tura yükselen Turgutluspor'da gözler pazar günü iç sahada oynanacak Erokspor maçına çevrildi.

Kupa mücadelesinde ligde az forma şansı bulan oyunculardan kurulu bir kadro sahaya süren teknik direktör Cüneyt Biçer, oyuncularının performansından memnun kaldığını belirtti. Öncelikli hedeflerinin ligde başarı sağlamak olduğunu söyleyen genç teknik adam, "Kupada tur atladığımız için mutluyuz. Bu galibiyet, kazanma alışkanlığımızı sürdürmek için önemliydi. Sezona 3'te 3'le iyi başladık. Manisaspor galibiyeti kazanma alışkanlığımızı perçinledi. Şimdi gözümüzü ligin 3-5 iyi takımından biri olan Erokspor ile oynayacağımız maça çevirdik. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Erokspor engelini keyif veren bir oyunla kayıpsız aşmak istiyoruz. Taraftarlarımıza, seyir zevki yüksek bir mücadele izlettireceğimizi düşünüyorum. Pazar günü tribünleri doldurarak takımlarını yalnız bırakmamalarını istiyoruz" dedi.