Son Dakika Haberleri: Turgutluspor Hayrullah Çelik'i kadrosuna kattı
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Turgutluspor Hayrullah Çelik'i kadrosuna kattı

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, dış transferde son olarak Erokspor'da oynayan 30 yaşındaki stoper Hayrullah Çelik'i renklerine bağladı.

Turgutluspor Hayrullah Çelik'i kadrosuna kattı, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, dış transferde son olarak Erokspor'da oynayan 30 yaşındaki stoper Hayrullah Çelik'i renklerine bağladı. Irlamaz Tesislerin'deki Turgutluspor kulüp binasında yöneticilerin de katıldığı imza töreninde 1 yıllık sözleşme imzalayan stoper Hayrullah, Turgutluspor formasıyla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Bucaspor'da yetişen deneyimli futbolcu, Menemenspor, Aydınspor 1923, Haçka, Altay ve Erokspor formaları giydi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
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