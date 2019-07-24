Turgutluspor Hayrullah Çelik'i kadrosuna kattı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, dış transferde son olarak Erokspor'da oynayan 30 yaşındaki stoper Hayrullah Çelik'i renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor
, dış transferde son olarak Erokspor'da oynayan 30 yaşındaki stoper Hayrullah Çelik'i renklerine bağladı. Irlamaz Tesislerin'deki Turgutluspor kulüp binasında yöneticilerin de katıldığı imza töreninde 1 yıllık sözleşme imzalayan stoper Hayrullah, Turgutluspor formasıyla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Bucaspor
'da yetişen deneyimli futbolcu, Menemenspor, Aydınspor 1923
, Haçka, Altay
ve Erokspor formaları giydi.
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