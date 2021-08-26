Turgutluspor hazırlık maçında Ispartaspor'u da yendi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da yaptığı kampla sürdüren TFF 2. Lig temsilcisi Turgutluspor, hazırlık maçında 2. Lig temsilcisi Ispartaspor ile karşılaştı. Hazırlık karşılaşması Turgutluspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Turgutluspor ile Ispartaspor arasında Afyonkarahisar'da oynanan hazırlık karşılaşmasını Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, yönetici İsmail Aydın ve Altyapı Koordinatörü Tufan Saraç maçı tribünden takip etti. Teknik Direktör Kazım Akgün müsabakanın her iki devresinde de farklı on birleri sahaya sürdü. 90 dakika boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Turgutluspor sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Turgutluspor'un gollerini Muhammet Beşir (P) ve Mutlu Aksu Doğan kaydetti. Ispartaspor'un tek golünü ise Gökhan Aksu kaydetti. - MANİSA