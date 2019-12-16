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Turgutluspor ikinci devreye güçlü girecek
6 saat önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 1877 Alemdağspor'u 2-0 yenerek 30 puanla devreyi üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer, yeterli takviyeleri yaparak ikinci yarıya daha güçlü gireceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:22 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 1877 Alemdağspor'u 2-0 yenerek 30 puanla devreyi üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer, yeterli takviyeleri yaparak ikinci yarıya daha güçlü gireceklerini söyledi. Sezonun ilk yarısında daha arzu ettikleri fazla puanları toplayamadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle sahamızda çok puan kaybettik. Ligin ikinci yarısı öncesinde sporcularımıza 5 gün izin verdik. Cumartesi günü yeniden toplanarak idmanlara başlayacağız. Eksik olan yerlere takviye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yıla daha güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz" dedi.
- Turgutlu
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