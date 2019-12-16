Turgutluspor ikinci devreye güçlü girecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutluspor ikinci devreye güçlü girecek - Son Dakika Spor

Turgutluspor ikinci devreye güçlü girecek

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 1877 Alemdağspor'u 2-0 yenerek 30 puanla devreyi üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer, yeterli takviyeleri yaparak ikinci yarıya daha güçlü gireceklerini söyledi.

Turgutluspor ikinci devreye güçlü girecek, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 1877 Alemdağspor'u 2-0 yenerek 30 puanla devreyi üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer, yeterli takviyeleri yaparak ikinci yarıya daha güçlü gireceklerini söyledi. Sezonun ilk yarısında daha arzu ettikleri fazla puanları toplayamadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle sahamızda çok puan kaybettik. Ligin ikinci yarısı öncesinde sporcularımıza 5 gün izin verdik. Cumartesi günü yeniden toplanarak idmanlara başlayacağız. Eksik olan yerlere takviye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yıla daha güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz" dedi.


- Turgutlu
Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Biçer, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:22 Kaynak: DHA
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