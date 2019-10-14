Son Dakika Haberleri: Turgutluspor kaçan galibiyete yanıyor
Son Dakika Spor Turgutluspor kaçan galibiyete yanıyor

Turgutluspor kaçan galibiyete yanıyor

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'la golsüz berabere kalan Turgutluspor, kaçan galibiyete ve liderliğe yanıyor.

Turgutluspor kaçan galibiyete yanıyor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'la golsüz berabere kalan Turgutluspor, kaçan galibiyete ve liderliğe yanıyor. Rakibi karşısında çok sayıda gollük pozisyonu değerlendiremeyince deplasmanda 2 puan bırakan kırmızı-siyahlılar, liderlik koltuğunu da 1 puan farkla Esenler Erokspor'a devredip ikinci sıraya geriledi. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Fethiyespor karşısında çok iyi mücadele etmelerine rağmen galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Son 9 gün içinde üçüncü maça çıktıklarını hatırlatan Biçer, "Kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Fethiyespor grubun iyi takımlarından biri. Maça da çok iyi başladık. Özellikle ikinci yarı oyun üstünlüğünü ele geçirdik. Son vuruşlara kadar her şeyi fevkalade yaptık. Baskılı oynadık. Çok sayıda pozisyonu gole çeviremedik" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Fethiyespor, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:26 Kaynak: DHA
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