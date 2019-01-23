Turgutluspor Kaleci Mahmut'u Kiraladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Bağcılarspor'a yenilmesine rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Play-Off hattındaki yerini koruyan Turgutluspor, 2. Lig takımlarından Eyüpspor'dan kaleci Mahmut Demirgan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.





TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Bağcılarspor'a yenilmesine rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Play-Off hattındaki yerini koruyan Turgutluspor, 2. Lig takımlarından Eyüpspor'dan kaleci Mahmut Demirgan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Mahmut için Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Başkan Hakan Sezer, stoper ve forvet arkasına takviye için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Kariyerine Merkezefendispor'da başlayan 21 yaşındaki kaleci Mahmut, Beşiktaş'ın altyapısına transfer olduktan sonra Eyüpspor formasıyla profesyonelliğe geçiş yaptı. Turgutluspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen genç kaleci takımının başarısı için hep birlikte mücadele edeceklerini dile getirdi.



- Turgutlu

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