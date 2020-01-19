Turgutluspor-Kemerspor 2003: 0-0

18'inci dakikada Turgutluspor atağında Kadir Yazıcı'nın ortasında Ergun'un kafa vuruşunda kaleci Faik topu iki hamlede kontrol etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fatsa Belediyespor'a 2-0 yenilen Play-Off hattındaki Turgutluspor, evinde son sıradaki Kemerspor 2003'le 0-0 berabere kalarak kan kaybetti. Ev sahibi ekip bu sonuçla 31 puana ulaşıp 3'üncü sıradaki yerini korudu. Konuk takım ise puanını 16'ya çıkarıp, 16'ncı sıraya yükseldi.

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