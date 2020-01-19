Turgutluspor-Kemerspor 2003: 0-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutluspor-Kemerspor 2003: 0-0 - Son Dakika Spor

Turgutluspor-Kemerspor 2003: 0-0

6 saat önce

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Mert Baykal (xx), Ozan Burak Akdulan (xx)TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) - Hayrullah (xx), Samet (x), Abdülkadir (x), Mithat (x) (Dk. 77 Cuma x), Doğan (xx), Kadir Torbacı (xx), Kadir Yazıcı (xxx), Necmi (x) (Dk. 66 Ferhat xx), Mehmet (x), Ergun (x) (Dk.

Turgutluspor-Kemerspor 2003: 0-0, System.String[]

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Mert Baykal (xx), Ozan Burak Akdulan (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) - Hayrullah (xx), Samet (x), Abdülkadir (x), Mithat (x) (Dk. 77 Cuma x), Doğan (xx), Kadir Torbacı (xx), Kadir Yazıcı (xxx), Necmi (x) (Dk. 66 Ferhat xx), Mehmet (x), Ergun (x) (Dk. 67 Onur x)

KEMERSPOR 2003: Faik (xxx) - Semih (xx), Şiyar (xx), Tolgahan (xx), Serhat (xx), Hasan (xx), Emre (x) (Dk. 67 Emirhan xx), Samet (x) (Dk. 16 Bahtiyar xx), Safa (xx), Onur (xxx), Baran (xx) (Dk. 90 Yunus Emre)

SARI KARTLAR: Mehmet, Kadir (Turgutluspor), Safa, Emirhan, Semih (Kemerspor 2003)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fatsa Belediyespor'a 2-0 yenilen Play-Off hattındaki Turgutluspor, evinde son sıradaki Kemerspor 2003'le 0-0 berabere kalarak kan kaybetti. Ev sahibi ekip bu sonuçla 31 puana ulaşıp 3'üncü sıradaki yerini korudu. Konuk takım ise puanını 16'ya çıkarıp, 16'ncı sıraya yükseldi.

11'inci dakikada konuk ekipten Onur'un ara pasında kaleci Fatih'le karşı karşıya kalan Hasan'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

18'inci dakikada Turgutluspor atağında Kadir Yazıcı'nın ortasında Ergun'un kafa vuruşunda kaleci Faik topu iki hamlede kontrol etti.

19'uncu dakikada yine Turgutluspor atağında Kadir Torbacı'nın pasında Mithat topa dokundu, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

21'inci dakikada Kemerspor savunmasının arkasına sarkan Ergun'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

54'üncü dakikada ev sahibi ekipten Kadir Torbacı, ceza sahasına ortasında Mithat vurdu, top kaleyi bulmadı.

76'ncı dakikada Turgutlusporlu Samet'in ceza yayı üzerinden sert şutunda top kaleci Faik'in kucağında kaldı.

90'ıncı dakikada Kadir Yazıcı ceza sahasına kesti, arka direkteki Ferhat'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti. Müsabaka 0-0 sona erdi.


- Turgutlu
Turgutluspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:55 Kaynak: DHA
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