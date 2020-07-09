Turgutluspor kendinden emin
FUTBOL Federasyonu, alt liglerde sezonun yalnız Play-Off aşamasıyla tescil edilmesi kararını alırken, TFF 3. Lig 2. Grup'ta üçüncü sırada Play-Off'a kalıp Esenler Erokspor'la eşleşen Turgutluspor geri sayıma geçti.
FUTBOL Federasyonu, alt liglerde sezonun yalnız Play-Off aşamasıyla tescil edilmesi kararını alırken, TFF 3. Lig 2. Grup'ta üçüncü sırada Play-Off'a kalıp Esenler Erokspor'la eşleşen Turgutluspor geri sayıma geçti. Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı açıklanan finallere bilenen kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Cüneyt Biçer, "İnşallah Turgutlu halkının desteğini yanımızda hissederek iki maç sonunda şehrin ve kulübün hak ettiği 2. Lig'e yükseleceğiz" dedi.
Koronavirüs salgını yüzünden ara verdiği çalışmalarına 15 Haziran'dan beri Irlamaz Tesisleri'nde devam eden Turgutluspor'da Biçer, "Son 10 günde ortaya çıkan belirsizlik zaman zaman bizleri ve diğer takımları önemli ölçüde etkiledi, motivasyon bozukluğuna sebep oldu. Genel anlamda biz antrenmanlarımıza ara vermeden devam ettik. Bu dakikadan sonra 10 günlük süreci geride bırakıp yeni planlamayla, yeni düzenlemeyle Play-Off'ta oynanacak ilk maçın hazırlığını yapmak durumundayız. İnanıyoruz, inançlıyız. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Yolun sonu 2. Lig" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:02 Kaynak: DHA
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