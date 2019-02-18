Son Dakika Haberleri: Turgutluspor Kendine Geldi

Turgutluspor Kendine Geldi

39 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yenik duruma düştüğü karşılaşmada Yeni Çorumspor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Turgutluspor, 5 maçlık galibiyet özlemine son verip nefes alırken Play-Off yarışından da kopmadı.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yenik duruma düştüğü karşılaşmada Yeni Çorumspor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Turgutluspor, 5 maçlık galibiyet özlemine son verip nefes alırken Play-Off yarışından da kopmadı.

Ligin ikinci yarısında ilk kez kazanan Turgutlu'da devre arasında Bağcılarspor'dan transfer edilen Ertuğrul attığı 2 golle yıldızlaşarak maça damgasını vurdu. Maçın ardından futbolcular ve taraftarlar bütünleşerek haftalar sonra gelen galibiyetin sevincini yaşadı. Teknik direktör Ahmet Duman, mücadelenin ardından, "Son haftalardaki kötü sonuçlardan sonra mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Grubun en iyi takımlarından birisiyle oynadık. Son haftalardaki zaafımız erken gol yemek, bu maçın 2'nci dakikasında da gol yedik. Ancak akıllı oynayarak, iyi mücadele ederek kazanmasını bildik" dedi. - Turgutlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:03 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çorumspor, Turgutluspor, Spor
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