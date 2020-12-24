Turgutluspor kendine geldi

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 mağlubiyetle zirvenin gerisine düştükten sonra evinde Pazarspor'u 2-1 yenen Turgutluspor, yarıştan kopmadı.
Grupta puanını 30'a çıkaran kırmızı siyahlı ekip, lider Eyüpspor'un 5 puan gerisinde Play-Off hattında üçüncü sırada yer alıyor. Turgutluspor'da maç günü takımın eski genel kaptanlarından Ayhan Çekildoğan'ın vefatı ise camiayı yasa boğdu. Çelikdoğan, tedavi gördüğü koronavirüse yenik düştü.
Kaynak: DHA
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