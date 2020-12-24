Turgutluspor kendine geldi

Grupta puanını 30'a çıkaran kırmızı siyahlı ekip, lider Eyüpspor 'un 5 puan gerisinde Play-Off hattında üçüncü sırada yer alıyor. Turgutluspor'da maç günü takımın eski genel kaptanlarından Ayhan Çekildoğan'ın vefatı ise camiayı yasa boğdu. Çelikdoğan, tedavi gördüğü koronavirüse yenik düştü.

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