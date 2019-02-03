Son Dakika Haberleri: Turgutluspor-Kocaelispor: 1-2

Turgutluspor-Kocaelispor: 1-2

42 dakika önce

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Serhad Ürkmez (x), Emrah Akkaya (x), Göktuğ Hazar Erel (x)TURGUTLUSPOR: Mahmut (x) - Emre Avcı (x) (Dk. 82 Mustafa Yılmaz), Kadir (xx), Fatih Ergen (xx), Melih (x) (Dk. 57 Fatih Arat x), Furkan (x), Güner (xx), Tayfun (xx), Zihni (x), Necmi (xx), Yusuf (x) (Dk.

Turgutluspor-Kocaelispor: 1-2, System.String[]


STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (x), Emrah Akkaya (x), Göktuğ Hazar Erel (x)

TURGUTLUSPOR: Mahmut (x) - Emre Avcı (x) (Dk. 82 Mustafa Yılmaz), Kadir (xx), Fatih Ergen (xx), Melih (x) (Dk. 57 Fatih Arat x), Furkan (x), Güner (xx), Tayfun (xx), Zihni (x), Necmi (xx), Yusuf (x) (Dk. 73 Salim Uzun x)

KOCAELİSPOR: Volkan (xx), Kadir (xxx), Murat (xx), Mert (xx) (Dk. 90 Kerem), Sefa (xxx), Burak (xxx), Sinan (xx) (Dk. 90+5 Rıza), Mesut (xxx), Onur (xxx), Hamza (xx) (Dk. 81 Gökdeniz x), Ali (xxx)

GOLLER:  Dk. 38 Kadir (Turgutluspor), Dk. 26 (Pen.) Burak, Dk. 73 Mesut (Kocaelispor),

SARI KARTLAR: Güner, Kadir, Mustafa, Fatih Ergen (Turgutluspor), Volkan Mert, Rıza, Hamza (Kocaelispor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada zirve hasepları yapan Kocaelispor, Play-Off'u kovalayan Turgutluspor deplasmanda mağlup etmesini başardı: 1-2.X

Körfez ekibi 26. dakikada Burak'ın penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi Turgutluspor mücadelenin 38. dakikasında Kadir'in golüyle dengeyi sağlarken, müsabakada son sözü 73'te Mesut söyledi. Karşılaşma bitiminde Turgutluspor taraftarı maçın hakemlerine tepki gösterdi. Sahaya yabancı madde yağarken, hakemler geniş güvenlik önlemleri altında stattan çıkarıldı. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Kocaelispor, lider Baybur İl Özel İdare'nin yenildiği haftayı karlı kapattı ve rakibiyle puan farkını 5'e düşürdü. Turgutluspor ise 28 puanda kaldı. - Turgutlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:04 Kaynak: DHA

Ürkmez, Fatih, Kocaelispor, Turgutluspor, Spor
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