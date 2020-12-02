Turgutluspor liderlik aşkına
02.12.2020 11:00
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste üçüncü galibiyetini lider Eyüpspor'u 2-1 yenerek alıp zirvede rakibiyle puan farkını 1 puana indiren ikinci sıradaki Turgutluspor, yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanına çıkacak.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste üçüncü galibiyetini lider Eyüpspor'u 2-1 yenerek alıp zirvede rakibiyle puan farkını 1 puana indiren ikinci sıradaki Turgutluspor, yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanına çıkacak. Tarsus İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta liderlik koltuğunu geri alma mücadelesi veren Turgutluspor 27 puan toplarken, ev sahibi Tarsus'un 15 puanı bulunuyor.
- Turgutlu
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