Turgutluspor Mehmet'le İmzaladı
1 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Turgutluspor, Kahramanmaraşspor'dan orta saha Mehmet İncebacak'ı renklerine bağladı.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Turgutluspor
, Kahramanmaraşspor
'dan orta saha Mehmet İncebacak
'ı renklerine bağladı. Tesislere gelip yönetimle masaya oturan tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Turgutluspor'da başarılı olacağını ifade eden Mehmet İncebacak, "Hedefleri olan bir ekibe geldim. Hep birlikte camiayı layık olduğu yere getireceğiz" dedi. Bucaspor
altyapısından yetişip burada profesyonelliğe imza atan 27 yaşındaki futbolcu, Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'da da top koşturdu. - Turgutlu
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:36 Kaynak: DHA
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