Turgutluspor Mithat Yaşar'da mutlu sona yakın

TFF 3'üncü Lig'de yeni teknik patronu Cüneyt Biçer yönetiminde sezon hazırlıklarına start veren Turgutluspor, Turgutlulu olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Mithat Yaşar transferinde mutlu sona yaklaştı.Yedi Eylül İdmanyurduspor'dan yetişip yıllardır 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig kulüplerinde forma giyen Mithat'ı renklerine bağlamak isteyen kırmızı-siyahlı yönetim, oyuncuyla her konuda anlaştı. Turgutluspor'a gelmeye sıcak bakan Turgutlulu oyuncunun kulübü Yeni Orduspor'dan ayrıldıktan sonra sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Profesyonel liglerde 374 maça çıkan Mithat Yaşar, 51 gole imza attı.