Son Dakika Haberleri: Turgutluspor Sahaya İndi

Turgutluspor Sahaya İndi

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Turgutluspor, 20 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maçları için tesislerinde toplandı.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Turgutluspor, 20 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maçları için tesislerinde toplandı.

2 Ocak'ta 10 günlük kamp için Antalya'ya gidecek olan turgutluspor'da başkan Hakan Sezer, kamp dönemi ve ara transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Antalya'da 4-5 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Takımımızı daha güçlü hale getirmek için ihtiyaç olan futbolcuları transfer etmeye çalışacağız. Sezon sonunda adımızı Play-Off'a yazdırmak istiyoruz" dedi.

- Turgutlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:29 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor
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