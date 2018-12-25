Turgutluspor Sahaya İndi
2 saat önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Turgutluspor, 20 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maçları için tesislerinde toplandı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Turgutluspor, 20 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maçları için tesislerinde toplandı.
2 Ocak'ta 10 günlük kamp için Antalya'ya gidecek olan turgutluspor'da başkan Hakan Sezer, kamp dönemi ve ara transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Antalya'da 4-5 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Takımımızı daha güçlü hale getirmek için ihtiyaç olan futbolcuları transfer etmeye çalışacağız. Sezon sonunda adımızı Play-Off'a yazdırmak istiyoruz" dedi.
- Turgutlu
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:29 Kaynak: DHA
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