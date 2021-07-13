Turgutluspor sahaya indi

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Turgutluspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Kazım Akgün yönetiminde yapılan çalışmayı Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ve yöneticiler yakından takip etti. Yeni transfer Hakan Turan da antrenmanda yer aldı. Antrenman öncesi kısa bir açıklama yapan Teknik Direktör Kazım Akgün, "Yeni sezon tüm kulüplere hayırlı ve uğurlu olsun. Kazasız ve sakatlıksız bir sezon diliyorum" dedi.