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Turgutluspor Serhat Kot'la anlaşma imzaladı - Son Dakika

Turgutluspor Serhat Kot'la anlaşma imzaladı

24.08.2021 09:43
Turgutluspor Serhat Kot'la anlaşma imzaladı, System.String[]

Turgutluspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Kot ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turgutluspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Kot ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turgutluspor, son olarak 1922 Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Kot ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tesislerimizde gerçekleşen imza töreninde Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelen Serhat Kot, kendisini 3 yıllık Turgutlusporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreni sonrası konuşan Kot, "Taner Başkan ile görüşmemiz kısa sürdü. Başkanımız gelecek planlarından bahsettiğinde içimden bir ses; Doğru yerdesin Serhat dedi ve anlaşmaya vardık. Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. Burada kendimi kanıtlamak ve kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan Başta Kulüp Başkanımız Taner Kestaneci, yöneticilerimiz ve hocamız Kazım Akgün'e teşekkür ediyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

Serhat Kot gibi genç ve tecrübeli bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Başkan Kestaneci, "Serhat Kot, Almanya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Borussia Dortmund altyapısında yetişen genç, başarıya aç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Genç yaşına rağmen Fenerbahçe, Hollanda 2.lig takımlarından MVV Maastricht, Altay gibi takımların formasını giymiş bir oyuncu. Ben kendisinin Turgutlusporumuz'da başarılı olacağına inancım tam. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Serhat Kot kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Turgutluspor Serhat Kot'la anlaşma imzaladı
Turgutluspor Serhat Kot'la anlaşma imzaladı

Turgutluspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutluspor Serhat Kot'la anlaşma imzaladı - Son Dakika Spor


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