Turgutluspor Sivas deplasmanında

Teknik Direktör Kazım Akgün yeni sezonun tüm camialara hayırlı olmasını diledi. Akgün, "Sezona zorlu deplasmanla başlıyoruz. İyi çalıştık, güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncularıma inancım tam" dedi.

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