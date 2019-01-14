Son Dakika Haberleri: Turgutluspor Teknik Direktörü Ahmet Duman: "Kampımız Verimli Geçti"

Turgutluspor Teknik Direktörü Ahmet Duman: "Kampımız Verimli Geçti"

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman, Antalya kampını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Ahmet Duman:


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman, Antalya kampını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Oynadıkları 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldıklarını belirten teknik patron Duman, "Hazırlık maçları açısından kampımız verimli geçti. Eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Gökhan'ın sakatlığı bizi üzdü. Şeyhmus ve Salim'i kadromuza kattık. Bütçemiz doğrultusunda kadro derinliği yaratma açısından 1 veya 2 isimle daha anlaşarak transferi sonlandırmayı düşünüyoruz. İkinci yarıya iyi başlayıp sezonu mutlu bitirmek istiyoruz" dedi.

Turgutluspor, ikinci yarının ilk maçında Cumartesi günü Bağcılarspor'u konuk edecek. - Turgutlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:08 Kaynak: DHA

Ahmet Duman, Turgutluspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Bayram Bektaş'ın İstifa Ettiği İddiaları Doğru Değil Ankaragücü ile Bayram Bektaş, Yollarını Ayırdı

Atiker Konyasporlu Hurtado, 7 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak Trabzonsporlu Kucka, Parma'yla Anlaşarak Türkiye'den Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:20:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutluspor Teknik Direktörü Ahmet Duman: "Kampımız Verimli Geçti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]