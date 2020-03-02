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Turgutluspor'un bileği bükülmüyor
6 saat önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Cizrespor'u da 1-0 mağlup ederek puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan Turgutluspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:52 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Cizrespor'u da 1-0 mağlup ederek puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan Turgutluspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Sezonun ikinci yarısında yalnız ilk maçta Fatsa Belediyespor'a mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Müthiş seriye rağmen zirvede yalnız olan lider Kocaelispor'u 10 puan geriden takip eden Turgutluspor, bu haftayı bay takım olarak geçecek. Play-Off'u erken garantilemeye çalışan Turgutlu, 14 Mart'ta en yakın rakibi Belediye Derincespor'u ağırlayacak.
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