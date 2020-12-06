Turgutluspor'un büyük hasreti bitiyor
06.12.2020 14:03
MİSLİ.com 3'üncü Lig'den bu sezon başında yükseldiği 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışına ortak olan Turgutluspor, 7 yıldan uzun süredir yolunu gözlediği yeni stadına sezonun ikinci yarısında kavuşacak.
MİSLİ.com 3'üncü Lig'den bu sezon başında yükseldiği 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışına ortak olan Turgutlu spor, 7 yıldan uzun süredir yolunu gözlediği yeni stadına sezonun ikinci yarısında kavuşacak. Yapımı yıllardır devam eden 12 bin 500 seyirci kapasiteli, UEFA standartlarındaki statta kaba inşaat bitirilip, tribünlerin çatısı kapandıktan sonra koltuklandırma çalışmaları da tamamlandı. İç işçilik ve elektrik aksamlarının yapılacağı statta çim serimine geçilecek. İhalesi 2013 yılında Irlamaz Vadisi Spor Tesisleri'nin yanında bitişiğindeki 2 bin 500 kapasiteli Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'yla birlikte gerçekleştirilen inşaat süreci defalarca uzadı. Tesisteki spor salonu ise 2016 yılında hizmete açılmıştı.
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