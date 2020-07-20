Turgutluspor'un play off maçı dev ekranda izlenecek
Turgutlu Belediyesi, Turgutluspor'u 2. Lige yükselme maçlarıyla Turgutlu'yu başarılı bir şekilde temsil etmesi için göstereceği mücadelede yalnız bırakmayacak.
Turgutlu Belediyesi, Turgutluspor'u 2. Lige yükselme maçlarıyla Turgutlu'yu başarılı bir şekilde temsil etmesi için göstereceği mücadelede yalnız bırakmayacak. Turgutluspor'un Esenler Erokspor ile 22 Temmuz akşamı saat 22.00'da gerçekleştireceği ilk maç 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında kurulacak dev ekranda canlı olarak izlenecek. Dev ekranın kurulacağı alanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da ayrıca dikkat edilecek.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Turgutluspor'un mücadelesine ekranlardan destek vereceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Turgutlusporumuzu yalnız bırakmıyoruz. Dün görkemli bir kutlamayla Antalya'ya uğurladığımız Turgutlusporumuza desteğimizi ekranlardan göstermeye devam edeceğiz. Turgutlusporumuzun 2. Lige yükselme mücadelesinde 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 22.00'da Esenler Erokspor takımı ile gerçekleştireceği ilk maçı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanımızda kuracağımız dev ekranda canlı olarak birlikte izleyeceğiz. Finale kalırsak final maçı da yine aynı yerde dev ekrandan yayınlanacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde izleyeceğimiz maça tüm halkımızı davet ediyorum."
Turgutluspor'un Esenler Erokspor'u eleyerek finale kalması durumunda 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de oynanacak final müsabakası da dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:19 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Turgutluspor'un play off maçı dev ekranda izlenecek - Son Dakika Spor
Son Dakika 17:22 Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:59 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti 16:58 Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak 16:44 Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti 16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı