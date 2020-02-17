Turgutluspor'un zirve inadı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya 3 maçta 7 puan kaybıyla başlayan Turgutluspor, son 3 maçında fire vermeyip 9 puan alarak lider Kocaelispor'u takibini sürdürdü.

İkinci yarıda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Turgutluspor, 5 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü. Liderin 8 puan arkasında bulunan kırmızı-siyahlı ekip çarşamba günü Payasspor'a konuk olacak. Bu maçta Elazığ Belediyespor maçında kırmızı kart gören Necmi kadroda olmayacak.Kulübün profesyonel şube sorumlusu Fahrettin Solmaz, "Son oynadığımız 3 maçtan başarılı oyunumuzla 9 puan çıkarmasını bildik. Hedefimiz çarşamba günü Payasspor maçını da kazanarak serimizi sürdürmek. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalamayı hedefliyoruz" dedi.