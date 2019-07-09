Turgutluspor Yasin Reis'i bitirdi

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un geçen sezon Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor'da oynayan sol kanat Yasin Reis ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Kırmızı-siyahlıların, her konuda anlaştığı Yasin Reis ile birkaç gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Hekimoğlu Trabzon formasıyla profesyonelliğe geçiş yapan 24 yaşındaki futbolcu Arsinspor, Yomraspor, Kırıkhanspor ve son olarak Karbel Karaköprü Belediyespor formalarını giydi.

- Turgutlu