Son Dakika Haberleri: Turgutluspor Yasin Reis'i bitirdi
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Turgutluspor Yasin Reis'i bitirdi

1 saat önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un geçen sezon Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor'da oynayan sol kanat Yasin Reis ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Turgutluspor Yasin Reis'i bitirdi, System.String[]

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un geçen sezon Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor'da oynayan sol kanat Yasin Reis ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Kırmızı-siyahlıların, her konuda anlaştığı Yasin Reis ile birkaç gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
Hekimoğlu Trabzon formasıyla profesyonelliğe geçiş yapan 24 yaşındaki futbolcu Arsinspor, Yomraspor, Kırıkhanspor ve son olarak Karbel Karaköprü Belediyespor formalarını giydi.


- Turgutlu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:57 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Şanlıurfa, Karaköprü, Spor
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