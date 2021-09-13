Turgutluspor yay gibi gergin
13.09.2021 13:16
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta Sivas Belediyespor'dan sonra iç sahada 1.5 yıl aranın ardından taraftarıyla buluştuğu ilk maçta da Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek dibe demir atan Turgutluspor çok gergin.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta Sivas Belediyespor'dan sonra iç sahada 1.5 yıl aranın ardından taraftarıyla buluştuğu ilk maçta da Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek dibe demir atan Turgutluspor çok gergin. Taraftarlar 10 dakika içinde takımın 1-0 galibiyetten 2-1 mağlup duruma düşmesi sonrası maçın son anlarında Başkan Taner Kestaneci ve yönetimi istifaya davet ederken, Kestaneci'nin eşi Bircan Kestaneci'nin taraftara orta parmağını gösterdiği iddiası tribünü karıştırdı. Başkan Taner Kestaneci araya girip ortamı sakinleştirmeye çalışmasına rağmen Bircan Kestaneci ve taraftarlar arasındaki tartışma devam etti. Gerginlik sonrası stat dışına çıkartılan taraftarların bazıları hakkında işlem yapıldı. Henüz sezonun ilk haftalarında moral çöküntüsü yaşayan Turgutluspor, cumartesi günü Sarıyer deplasmanına çıkacak.
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