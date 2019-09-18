Son Dakika Haberleri: Turgutluspor yenilgiyi unuttu
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Turgutluspor yenilgiyi unuttu

19 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona fırtına gibi girerek liderlik koltuğuna kurulan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur atlayan Turgutluspor, çıktığı 4 resmi maçta yenilgi görmedi.

Turgutluspor yenilgiyi unuttu, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona fırtına gibi girerek liderlik koltuğuna kurulan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur atlayan Turgutluspor, çıktığı 4 resmi maçta yenilgi görmedi. Ligde çıktığı 3 maçta Fatsa Belediyespor, Kemerspor 2003 ve Esenler Erokspor'u yenerek 3'te 3 yapıp zirveye çıkan Turgutlu, kupada da Manisaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek turladı. Ligde cumartesi günü zirvede takipçisi olan Kocaliespor'la deplasmanda zorlu bir maça çıkacak kırmızı-siyahlılar, hafta içinde kupa mesaisinde İstanbul'da Pendikspor'la karşılaşacak. Teknik direktör Cüneyt Biçer, zorlu periyodu kayıpsız geçmek istediklerini söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Turgutluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:00 Kaynak: DHA
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