Son Dakika Haberleri: Turgutluspor zirveyi sevdi
Son Dakika Spor Turgutluspor zirveyi sevdi

Turgutluspor zirveyi sevdi

50 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan lider Turgutluspor, ilk 7 haftanın 4'ünü zirvede geçti.

Turgutluspor zirveyi sevdi, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan lider Turgutluspor, ilk 7 haftanın 4'ünü zirvede geçti. İlk kez sezonun 2'nci haftasında Kemerspor 2003 deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle koltuğa kurulan Turgutlu, 4'üncü haftada Kocaelispor deplasmanındaki yenilgiyle liderliği kaptırsa da kısa sürede zirveyi geri aldı. Geçen cumartesi günü Elazığ Belediyespor'u dış sahada 3-0 yenerek tekrar lider olan Turgutlu, Payasspor'u da evinde 1-0'la geçip koltuğunu korudu.

Payas önünde kaleci Fatih, 90+3'üncü dakikada kurtardığı penaltıyla maçın kahramanı oldu. Maçın ardından tribünde kendisini yalnız bırakmayan babası Celil Demirlek'e koşan genç kaleci duygusal anlar yaşadı. Galibiyetle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, özellikle Fatih'i ayakta alkışlayıp takımı bağırlarına bastılar. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, son 2 maçta alınan 6 puanın çok önemli olduğunu söyleyip iyi oyunla zirveyi koruyacaklarını belirtti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Kocaelispor, Turgutlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Serdar Adalı,Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkan adaylığını açıkladı
Merih Demiral'den Juventuslu eski futbolcu Marchisio'ya Barış Pınarı Harekatı cevabı Hakan Balta ve ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı: Ülkeme can feda Cem Yılmaz'dan Fener Ol kampanyası için 1907 kişilik gösteri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:04:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutluspor zirveyi sevdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]