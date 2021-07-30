Turgutlusporlu Hamit şampiyonluğa inanıyor

YENİ sezon hazırlıklarını Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sürdüren TFF 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor'un defans oyuncusu Hamit Kulya, takıma katılan transferlerle rekabetin en üst noktaya ulaştığını, bunun da başarıyı getireceğini söyledi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Hamit, "Oyuncu grubu olarak burada çok mutluyuz. Takım içinde aile havası var. Takıma kaliteli isimler geldi ve gelmeye de devam ediyor. Yeni gelen arkadaşlarla çok kısa sürede kaynaştık. Bu kaynaşma ve aile olgusu yanı sıra takım içindeki rekabeti de üst seviyeye çıkardı. Herkes formayı almak için canla başla çalışıyor. Bu da başarıyı getirecek" ifadelerini kullandı. "Bizim bir hedefimiz var. Umarım bu hedefi sezon sonunda gerçekleştiririz" diyen Hamit Kulya, "Takım olarak bir hedefimiz var. Biz de bu ağır sorumluluğun altındayız ve buna göre çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı Turgutluspor camiasını ve taraftarını mutlu etmek için yapıyoruz. Hedefimiz bu formayı sahada en iyi şekilde temsil etmek ve bize inanan insanları mutlu etmek" diye konuştu. Zor bir grupta mücadele edeceklerini belirten tecrübeli futbolcu, uzun süre sonra taraftarlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.