Son Dakika Haberleri: Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler Görevine Başladı

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler Görevine Başladı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Turhal Belediye Başkanlığına seçilen İlker Bekler, görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Turhal Belediye Başkanlığına seçilen İlker Bekler, görevine başladı.

İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan İlker Bekler, daha sonra yürüyerek belediye binasına gitti.

Bekler'i binaya girişinde belediye personeli karşıladı.

Bekler, belediye makamında düzenlenen törenle görevi, Yılmaz Bekler'den devraldı.

Bekler, yaklaşık 5 aydır süren seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, "Öncelikle seçimler vatanımıza, milletimize, hepimize hayırlı olsun. Mevlam memleketimiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Artık Turhal Belediyesinde Cumhurbaşkanımızın teveccühü, Rabbimin takdiriyle gönül belediyeciliği dönemi başlamıştır. Turhal'ımız için hayırlara vesile olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:07 Kaynak: AA

AK Parti, Turhal, İlker Bekler, Güncel
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