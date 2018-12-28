Turhal Belediyesi' Den "Yürekleri Isıtan" Yardım

Turhal Belediyesi' den "Yürekleri Isıtan" YardımTOKAT - Turhal Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezindeeğitim alan kursiyerler, sınırda çadır kentlerde, kamplarda kalan Suriyeli aileler ve çocuklar için kışlık ürünler örüyorlar Turhal Belediyesi Hanımeli kültür Sanat Merkezinde eğitim...

Turhal Belediyesi' den "Yürekleri Isıtan" Yardım



TOKAT - Turhal Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezindeeğitim alan kursiyerler, sınırda çadır kentlerde, kamplarda kalan Suriyeli aileler ve çocuklar için kışlık ürünler örüyorlar

Turhal Belediyesi Hanımeli kültür Sanat Merkezinde eğitim alan kursiyerler, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, "Kış Üşütüyor Biz Isıtıyoruz" kampanyasına destek oluyor.

Suriye sınırındaki çocukların sıcacık kalplerine umut olduklarını ifade eden Tokat İHH kadın Kolları Sorumlusu Arzu Çağlar, "İHH Kadın Kolları olarak 3 yıldır bir kampanya başlattık ve devam ettiriyoruz. Turhal Belediyesi Hanımeli Kültür Sanat Merkezinde olan hanım kardeşlerimiz sağ olsunlar destek verdiler. Bölgemiz gerçekleştirdiğimiz bu kampanya ile sınırda çadır kentlerde yaşayan çocuklarımızın sıcacık kalplerine umut olacağız Bu anlamlı çalışmada bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Turhal Belediye Başkanımız Yılmaz Beklere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursiyerlerin anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Başkan Bekler, "Hanımeli Kültür Merkezimizde örülen el emeği göz nuru ürünleri Suriye sınırında göçmen kamplarında, çadır kentlerde yaşayan çocuklarımıza göndereceğiz. Kış mevsimi geldi oradaki yavrularımız üşüyorlar bu çalışmamızla azda olsa onların ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bizler ümmet derdi olan ümmet sevdası olan insanlarız. Elbette ki bir insana yardım ederken dinine ırkına bakılmaması gerekir. Bu günlerde oradaki kardeşlerimiz zor durumdalar. Bu duruma kayıtsız kalmayarak bu ürünlerimizi İHH(İnsanı yardım vakfı) aracılığıyla ulaştırmış olacağız" dedi

Turhal Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde Yemendeki mazlum vatandaşlar için bir çalışma yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz Bekler, " Turhal Belediyesi olarak uzak coğrafyalarda olan Müslüman kardeşlerimiz için çalışmalarımız devam edecek, bu günlerde bir imtihandan geçen Yemendeki kardeşlerimiz için de bir yardım kampanyası çalışmamız olacak. Turhallı vatandaşlarımız bu konularda çok duyarlılar. Tüm Turhallılar olarak gerekli çalışmayı kısa sürede başlatacağız inşallah" dedi.

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