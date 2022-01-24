Turhal Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde gece başlayan kar yağışı nedeniyle Belediye ekipleri, buzlanmaya karşı önlem aldı.

Belediye ekipleri, kar yağışıyla yolların trafiğe kapanmaması ve buzlanmaya karşı gece gündüz tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezinde ve uzak mahallerde ulaşımın aksamaması için çalışan ekipleri Belediye Başkanı İlker Bekler ziyaret etti.

İlçede kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladığını anlatan Bekler, "Kar kalınlığı yer yer yarım metreyi bulan bölgelerimiz var. Hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamamaları için şehrimizin her sokağında kar küreme ve tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızı iş başında ziyaret ederken içlerinin ısınması için çorba ikramında da bulunuyoruz." dedi.

Karla mücadele için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Bekler, "Belediyemiz bünyesinde bulunan 13 araç ve fen işleri ve temizlik işleri birimlerimize bağlı 110 personelimizle sahadayız. Her türlü olumsuzluğun önüne geçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.