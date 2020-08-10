Turhal Belediyesi kiralık araç dönemini bitirdi, 400 bin lira tasarruf yaptı - Son Dakika

Turhal Belediyesi kiralık araç dönemini bitirdi, 400 bin lira tasarruf yaptı

TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediyesi Başkanı İlker Bekler, kiralık araç dönemini bitirdiklerini ve aylık 400 bin lira tasarruf sağladıklarını söyledi.

Turhal Belediyesi kiralık araç dönemini bitirdi, 400 bin lira tasarruf yaptı, System.String[]

TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediyesi Başkanı İlker Bekler, kiralık araç dönemini bitirdiklerini ve aylık 400 bin lira tasarruf sağladıklarını söyledi.

Turhal Belediyesi çevre ve temizlik araçları başta olmak üzere her ay toplam 400 bin liralık kiralama giderinin önüne geçmek için harekete geçti. Belediye meclisinde araç alımı konusunda karar alındı. Karar doğrultusunda belediye, kullanılan araçların süresi bitince yeniden kiralamak yerine kendi araçlarının alınması kararlaştırıldı.Son olarak kiralık olarak bulunan çöp kamyonları yerine yeni araçlar alınarak belediye bünyesine kazandırıldı. Belediyede kiralık araç dönemine son verdiklerini söyleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Turhal halkına daha iyi ve kaliteli hizmet verip hizmet kalitesini yükseltmek için öncelikle ayağımızdaki ağırlıklardan kurtulmamız gerektiğini fark ettik. Yani biz ekonomiyi ne kadar doğru kullanırsak Turhal halkına o kadar kaliteli ve hızlı hizmet yapabileceğimiz sonucuna varınca bunların birincisi olarak uzun yıllardır süre gelen bir araç ihalesi yapıldığını yaptığımız çalışmalar sonucunda çıkarttık. Yaklaşık 17 araç Turhal Belediyesi'nde kiralık olarak çalışıyordu. Bunun içerisinde çöp kamyonları, Tırlar, temizlik süpürgesi ve makam araçları vardı. Bunların Turhal Belediyesi'ne maliyeti ortalama 500 bin TL idi. Biz daha sonra ihtiyacımzı belirledik ve 5 çöp kamyonu, 2 araç süpürgesi, 1 TIR, 2 hafif ticari araç alarak 10 araçla Turhal Belediyesi'nin temizlik ihtiyacını kendimiz karşılamaya başladık. Bu konuda da çok yerinde bir iş yaptığımızı daha sonra ortaya çıkan mali tablo ve halkımızın tepkileri ile de ölçmüş olduk. Amacımız bütün projelerimizde önce Turhal'ın sorunlarını belirliyoruz. Problemi belirleyip çözümleri yerinde üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda da çok güzel sonuçlar aldık. Buradan artan aylık 400 bin TL gibi bir parayı da, bu araçların aylık taksidi 90 bin TL iki yıl ödedikten sonra bu araçlar Turhal Belediyesinin olacak. O yükten de kurtulacağız. Bu artan parayı da halkımıza farklı yansıtacağız" dedi.'BU SÜREÇTE DE BİZE ÇOK FAYDASI OLDU'

Koronavirüs ile yapılan mücadelede en büyük desteklerinin aldıkları yeni araçlar olduğunu ifade eden Başkan Bekler, "Biz araçlarımızı alırken farklı, üstüne ne koyabiliriz diye düşündük ve temizlik işleri müdürümüz ve personelimizin bize yaptığı tavsiyelerde araçlarımıza ayrıyeten bir tazyikli su dezenfekten sistemi kurdurmuştuk. Bu aşamada korona ile yaptığımız mücadelede de sokaklarımızın dezenfektanı, çöp konteynerlerinin ve yerlerinin yıkanmasını biz koronadan önce yapmaya başlamıştık. Bu süreçte de bize çok faydası oldu. Teknik bilgi bizim işimizi çok kolaylaştırdı" diye konuştu.


Turhal Belediyesi, İlker Bekler, Turhal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 17:53

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turhal Belediyesi kiralık araç dönemini bitirdi, 400 bin lira tasarruf yaptı - Son Dakika
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