Turhal Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı - Son Dakika
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Turhal Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı

02.03.2022 10:29
Turhal Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı

Turhal Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek Psikolojik Danışmanlık Merkezi hizmete sunuldu.

Turhal Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek Psikolojik Danışmanlık Merkezi hizmete sunuldu.

Merkezde depresyon, aile içi iletişim problemleri, çocukluk korkuları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ebeveynlik davranışları, çocuklarda kardeş kıskançlığı, ergenlik dönemi problemleri gibi rahatsızlıkların çözümlenebilmesi için Turhal Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi, vatandaşlara ücretsiz destek veriyor.

Yapılan görüşmeler sonrasında psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vatandaşlar, ilgili hastanelere yönlendiriliyor. Maddi durumu elverişsiz olan vatandaşlara da belediye tarafından destek sağlanıyor.

Merkezi ziyaret eden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, bölgede bir ilk özelliği bulunan merkezin önemli bir hizmet sunduğunu dile getirerek, "Pandemi süreciyle karşı karşıya kaldığımız sıkıntılı süreçlerde sizlerin sağlığı bizim için büyük önem taşımaktadır. Böylesi bir dönemden hep beraber geçtiğimiz vatandaşlarımıza destek olmak, yalnız olmadığınızı hatırlatmak için yeni açmış olduğumuz merkezimizde psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Turhallı vatandaşlarımızın hiç çekinmeden başvurabilecekleri ve tamamen ücretsiz olan hizmetimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Depresyon, Çocukluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turhal Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı - Son Dakika


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